شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الخريطة المرورية بعد غلق طريق 26 يوليو حتى مطلع ميدان لبنان لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المرور عن إجراء تحويلات مرورية بالتزامن مع غلق كلي لطريق 26 يوليو الرئيسي بداية من أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان بدايةً من اليوم ولمدة 6 أشهر لتنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، عن إجراء غلق كلى لطريق 26 يوليو الرئيسي بداية من أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان بدايةً من اليوم ولمدة 6 أشهر في الاتجاهين لمسافة ما يقرب من 400 م، وذلك لتسليم المرحلة الأولى لموقع محطة مونوريل وادى النيل بمشروع المونوريل خط 6 اكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادى النيل حتى المنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتحويل حركة المرور لطريق 26 يوليو الرئيسى فى الاتجاهين إلى طريقى الخدمة لطريق 26 يوليو.

كما تم تنفيذ تحويلة مرورية على النحو التالي..

- حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب في استكمال السير اتجاه 15 مايو ونادي الزمالك تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى 15مايو وميدان سفنكس.

- حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو ونادي الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦اكتوبر تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو تحديداً من أعلى نفق وادى النيل واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع ٢٦يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال اتجاه ميدان لبنان ومناطق اكتوبر.

واستطرد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.