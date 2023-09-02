شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتفقد نقطة الخدمات الإنسانية أمام محطة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري نقطة الخدمات الإنسانية للهلال الأحمر المصري أمام محطة أسوان للسكك الحديدية، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها لمحافظة أسوان.

وأطلعت القباج على الخدمات التي تقدمها النقطة لكافة المستفيدين سواء من المصريين أو الوافدين، حيث استمعت لآراء المستفيدين في الخدمات التي تقدمها النقطة الإنسانية، مشيدة بدور الهلال الأحمر المصري وتنوع الخدمات المقدمة ميدانيًا في مناطق تجمع المستفيدين أو من خلال المراكز الإنسانية الحدودية، وكذلك الدور الكبير الذي يقوم به متطوعو الهلال الأحمر المصري .

وتقع نقطة الخدمات الإنسانية أمام منطقة الخدمات الرئيسية لمحافظة أسوان، حيث تقدم النقطة خدمات لكافة المستفيدين من خدمات طبية ولوجستية وتسهيل السفر للمستحقين، وقد وقع الاختيار على هذه المنطقة لاعتبارها المركز الرئيسي والوجهة الأخيرة لكافة العائدين من الحدود سواء المصريين أو السودانيين.

و تقوم هذه النقطة باستكمال كافة الخدمات الإغاثية للعائدين من المعبر "توفير تذاكر للمواصلات سواء قطارات / أتوبيسات"، وكذلك الخدمات الطبية سواء للمسافرين أو المقيمين من السودانيين والمجتمعات المستضيفة، وتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقادة المجتمعين لتقديم الخدمات في مقر العيادات المتنقلة.

الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصري قدم منذ بدء الأزمة السودانية حتي الآن في ذلك المركز ما يزيد على ٣٥٠٠ خدمة، شملت الكشوفات الطبية وخدمات السفر، حيث تمثلت أبرز التخصصات الطبية "نساء/أطفال/باطنة/ وصرف الأدوية المجانية"،وسوف يقوم الهلال بزيادة عدد القوافل الطبية بالتعاون مع المبادرات المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع المحافظة.