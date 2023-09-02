كيف تستخرج اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف LRT

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365، خطوات استخراج اشتراكات الركوب فى القطار الكهربائي الخفيف، والذى يعد الشريان الرئيسي للوصول للعاصمة، كما ينشر الخليج 365 بيان بأسعار التذاكر الاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائي الخفيف LRT، والذى بربط القاهرة بالعاصمة الإدارية من محطة عدلى منصور التبادلية المركزية بالسلام.

وتعد أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف مخفضة بنسبة 50% عن قيمة تذاكر الركوب اليومية، وأسعار الاشتراك الشهري هي (300 جنية شهري لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيه للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض / 500 جنيه شهري لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنية للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض / 600 جنيه شهري لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض).

وفى النقاط التالية نوضح قيمة التذاكر الإشتراكات بالتفصيل.

قيمة التذاكر:

تبلغ أسعار التذاكر حتى 3 محطات بـ10 جنيهات .

حتى 7 محطات بـ15 جنيها .

أكثر من 7 محطات بـ20 جنيها

قيمة الاشتراك الشهرى:

قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه .

الاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه .

الاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات ب 600 جنيه.

يغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر.

يعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.

الخط الساخن للشكاوى : 19549.