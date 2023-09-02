شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة خلال أيام قليلة بحد أقصى الإثنين المقبل.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أتاحة خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد "أونلاين" عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الإنترنت ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا، وذلك في إطار حرص وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية على توفير كافة الوسائل الحديثة لحجز تذاكر السكك الحديدية تيسيراً على المواطنين من رواد السكك الحديدية . أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم إرسال بيانات الطلاب ودرجاتهم والذين استحقوا زيادة فى تظلمات الثانوية العامة على نتيجة الدور الأول إلى مكتب التنسيق، موضحة أنه من حق الطالب تعديل رغباته إلى الكلية المناسبة لمجموعه درجاته بعد الزيادة، موضحة أن الطالب الذى تم التواصل معه من قبل الكنترولات هم من حصلوا على درجات زيادة. افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح يوم السبت، فعاليات يوم "كن مُستعدًا التوظيفي"، بحضور الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، وجاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة، وذلك بالحرم اليوناني بالتحرير. التعليم العالى: تسجيل أكثر من 18 ألف طالب بـ20 جامعة بمبادرة كن مستعدا التوظيفي وزارة التعليم: إرسال درجات الزيادة بتظلمات الثانوية العامة لمكتب التنسيق

أكدت محافظة الجيزة أن محور عمرو بن العاص الحر أحد أهم المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ بالمحافظة، لما سيحققه من سيولة مرورية كبيرة في مناطق الهرم وفيصل والطالبية والعروبة والمريوطية، حيث أنه يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم كمرحلة أولى، وسيتم تنفيذ امتداد له للربط مع محاور أخرى لتوسيع دائرة الاستفادة منه. أعلنت وزارة الصحة والسكان أن اليوم هو آخر موعد للتسجيل في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، مشيرة إلى أنه حال عدم القدرة على الحضور، يمكن متابعة البث المباشر على الصفحة خلال أيام المؤتمر. الصحة: اليوم آخر موعد للتسجيل فى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية شارك البريد المصري في مراسم الاحتفال الرسمي بافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بمدينة أروشا بحضور رئيس جمهورية تنزانيا، وذلك على هامش أعمال الجلسة رقم 41 لمجلس إدارة الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل. البريد المصرى يشارك فى مراسم افتتاح المقر الجديد لاتحاد البريد الإفريقى الشامل ثمن منتدى شباب العالم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف. أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كلى لطريق 26 يوليو الرئيسي بداية من أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان بدايةً من اليوم ولمدة 6 أشهر في الاتجاهين لمسافة ما يقرب من 400م، وذلك لتسليم المرحلة الأولى لموقع محطة مونوريل وادى النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادى النيل حتى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر. غلق كلى لطريق 26 يوليو من أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان منتدى شباب العالم يُثمن قرار الأمم المتحدة حول إسهاماته فى تمكين الشباب

تشهد أسعار الذهب مستهل تداولات اليوم السبت استقرار ملحوظ عند 2210 جنيها للجرام من عيار 21 رغم حدوث ارتفاع في سعر الذهب عالميًا إلى مستويات 1940 دولار للأوقية.أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2526 جنيها. عيار 21 يسجل 2210 جنيهات. عيار 18 يسجل 1894 جنيها . الجنيه الذهب 17680 جنيها. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . هيئة الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 33 درجة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت فى مصر يسجل 2210 جنيهات

إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الأول من سبتمبرإتاحة حجز تذاكر السكة الحديد أونلاين وعبر تطبيق الهاتف.. اعرف التفاصيلالجيزة: افتتاح محور عمرو بن العاص من الدائرى الجنوبى حتى شارع الهرم آخر سبتمبر