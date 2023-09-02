شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب: انخفاص كبير فى أسعار الأرز خلال أسبوع..الكيلو بـ19جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أسباب تراجع أسعار الأزر في الأسواق خلال الفترة الحالية، معقبًا: «التراجع يعود بسبب موسم الحصاد خلال الشهر الماضي».

وقال رجب شحاتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن سعر طن أرز الشعير حاليا انخفض إلى 11 ألف جنيه، ليتراجع أكثر من 1000 جنيه خلال أسبوع.

وتابع، "سعر كيلو الأرز العريض بـ22 جنيه كحد أقصى، سعر كيلو الأرز الرفيع بـ19 جنيه، مشيرًا إلى أن أسعار تراجع الأسعار سيكون من خلال منافذ البيع خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن منتصف سبتمبر الجاري سيتم جمع محصول الأرز من المزارعين.