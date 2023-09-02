شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يلتقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بديوان عام المحافظة، وذلك للتعاون في عدد من المجالات.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من: النائبة هيام الطباخ، والنائبة رحاب عبدالغني، والنائب نادر مصطفى أعضاء مجلس النواب، ومؤمن السيد، وعلي هلال، وعزوز عادل، أعضاء التنسيقية.

وشهد اللقاء بحث التعاون في مبادرة قصور الثقافة والنهوض بها والتوسع في الأنشطة الثقافية خاصة بقرى "حياة كريمة"، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الخدمات الثقافية المقدمة للمواطنين انطلاقاً من خطة الدولة في ذلك الصدد.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقد اليوم لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسة ومنشأة القناطر وإمبابة؛ لبحث ومناقشة أبرز المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة وخطط العمل المستقبلية.