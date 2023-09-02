شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 18 مسجدًا الجمعة منها 14جديدًا و4 مساجد صيانة وتطويرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 18 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 8 / 9 / 2023م، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 154 ) مسجدًا منها ( 113 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 41 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف بني سويف م المسجد وعنوانه 1. البراغتة – الميمون - الواسطى 2. العرب – قمن الروس - الواسطى مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه 3. التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير 4. عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور 5. الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى مديرية أوقاف الغربية م المسجد وعنوانه 6. عثمان بن عفان - قرية محلة روح – مركز طنطا ثان 7. عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول مديرية أوقاف القليوبية م المسجد وعنوانه 8. السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة 9. الرحمة – عرب الغديري - طوخ مديرية أوقاف أسيوط م المسجد وعنوانه 10. أبو بكر الصديق – المختون - ديروط 11. الهدى – أم القصور - منفلوط مديرية أوقاف المنوفية م المسجد وعنوانه 12. الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء مديرية أوقاف الفيوم م المسجد وعنوانه 13. الصواف – المظاطلي – مركز طامية 14. أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه - مركز إطسا ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف القليوبية م المسجد وعنوانه 1. الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر مديرية أوقاف الدقهلية م المسجد وعنوانه 2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين مديرية أوقاف الجيزة م المسجد وعنوانه 3. العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين مديرية أوقاف أسوان م المسجد وعنوانه 4. الرحمة – حاجر السباعية عزب نصر – السباعية

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