شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الانتهاء من تحويلات الطلاب بين المدارس قبل منتصف سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من تحويلات الطلاب بين المدارس وبعضها قبل منتصف سبتمبر المقبل، مشددة على تسكين جميع الطلاب قبل انطلاق العام الدراسى الجديد 30 سبتمبر.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم مراعاة الفراغات والإتاحة بالمدارس عند نقل الطلاب وخاصة فى المدارس الرسمية للغات.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم متابعة جميع المدارس من الإدارات والمديريات لطلبات التحويل، والبت فيها من خلال اللجان المشكلة في الإدارات، مع حظر جمع أو إجبار ولى الأمر على التبرع، مشددة على أن من يثبت حصوله على تبرع يتم تحويله إلى الشئون القانونية، كما طالبت الوزارة من المديريات بتوجيه المدارس بإعلان الكشوف الخاصة بالتحويلات طبقا للفراغات المتاحة بكل مدرسة، أما بالنسبة للصف الأول والثانى الثانى يتم تجميع كشوف الطلاب كل أسبوع لإرسالها للوزارة.

وأكدت الوزارة، أنه يتم الانتهاء من جميع التحويلات سواء من داخل الإدارات أو خارجها، قبل منتصف سبتمبر، ليتم عمل إحصاء استقرارى على مستوى الجمهورية.