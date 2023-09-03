شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المؤتمر العالمى للسكان سيناقش تحقيق حياة كريمة للمصريين ببرامج مستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المؤتمر العالمى للسكان يحظى برعاية الرئيس السيسى مما يدل على أهمية المؤتمر الذى يجرى من خلال برامج علمية وجلسات حوارية ونقاشات تفاعلية، على مدار 65 جلسة خلال أيام المؤتمر.

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، سيتم مناقشة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة فى مصر، كما سيتم مناقشة التجارب الرائدة وأفضل الممارسات الصحية وفى مجال الصحة الإنجابية وتحسين الخصائص السكانية فى مختلف دول العالم.

ولفت حسام عبد الغفار، وسناقش السياسات المتكاملة القائمة على الأدلة والبراهين العلمية من أجل مستقبل صحى أفضل للمصريين والمقيمين على الأراضى المصرية، ودور منظمات المجتمع المدنى فى دعم قضايا الصحة والسكان من اجل سكان أصحاء لتحقيق تنمية مستدامة للدولة المصرية، وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للمصريين من خلال برامج مستدامة تعتمد على الصحة فى المقام الأول.