شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 3/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:03 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:18 م
موعد صلاة العشاء 8:37
الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:59
موعد صلاة العصر 4:34
موعد صلاة المغرب 7:23 م
موعد صلاة العشاء 8:44 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:58
موعد صلاة الظهر 12:51 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:14 م
موعد صلاة العشاء 8:34 م.
وقت صلاة الفجر 4:55
وقت صلاة الظهر 12:43
موعد صلاة العصر 4:14 م
وقت صلاة المغرب 7:04 م
وقت صلاة العشاء 8:21 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:49 ص
موعد صلاة العصر 18: 4
موعد صلاة المغرب 7:09 م
موعد صلاة العشاء 8:23
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز