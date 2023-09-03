شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 26 يوليو باتجاه ميدان جهينة 3 شهور بسبب أعمال مونوريل (وادى النيل ـ 6 أكتوبر) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراقب إدارة المرور، بواسطة كاميرات مراقبة بمحيط غلق كلى لطريق إمتداد 26 يوليو لمنع زحام السيارات، بالإتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل إتجاه مصر إسكندرية الصحراوى ومحور 26 يوليو لمدة 3 شهور لإنشاء الكمر الخرسانى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، أنه فى إطار أعمال إنشاء مشروع مونوريل خط (وادى النيل بالعجوزة – 6 أكتوبر) سيتم البدء فى إنشاء ( الإسترادل )الكمر الخرسانى الكبير بطريق إمتداد محور 26 يوليو فقط فى الإتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل إتجاه طريق إسكندرية الصحراوى ومحور 26 يوليو تحديداً قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة مايقرب من 500 م، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لطريق إمتداد محور 26 يوليو أمام حركة المرور فى الإتجاه والموقع المشار إليهما لوقوف المعدات والأوناش ذات الحجم الكبير المستخدمة فى أعمال الإستردال وذلك لمدة 3 أشهر حتى صباح يوم الأربعاء الموافق 18/10/2023 على أن تكون الأعمال على مدار الــ 24 ساعة.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتحويل وتقسيم طريق إمتدادا محور 26 يوليو فى الإتجاه القادم من أعلى محور 26 يوليو وميدان لبنان إلى إتجاهين للحركة المرورية بواقع 5 حارات مرورية لكل إتجاه وفصلهما بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 250 م وإستحداث فتحات دخول وخروج للمركبات بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بمشروع المونوريل بعد رفع كفاءتها من حيث الطبقة الأسفلتية والإضاءة.

ولفت المصدر، إلى أنه تم تحديد تحويلة مرورية على النحو التالى:

- حركة المركبات بطريق إمتداد محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من مسجد الشرطة وميدان جهينة وترغب بالسير إتجاه محور 26 يوليو وطريق مصر إسكندرية الصحراوى تقوم بالدخول يساراً إلى الإتجاه الأخر من الطريق بعد تحويله إلى إتجاهين كما هو مشار إليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بين الأعمدة الخرسانية.

- إستكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة 250 م حتى تجاوز الأعمال الإنشائية للإستردال ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى بإمتداد محور 26 يوليو إتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوى وميدان لبنان عن طريق فتحة الخروج المستحدثة.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة للمرور عينت الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد قائدى المركبات للإتجاهات الجديدة وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال.