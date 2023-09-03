شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 26 يوليو من أعلى نفق وادى النيل حتى كوبرى لبنان.. تفاصيل التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، طريق 26 يوليو الرئيسي كليا بداية من أعلى نفق شارع وادي النيل وحتى مطلع كوبري لبنان لمدة 6 أشهر، في الاتجاهين لمسافة ما يقرب من 400متر، وذلك لتسليم المرحلة الأولى لموقع محطة مونوريل وادى النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادى النيل حتى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وأشارت المحافظة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتحويل حركة المرور لطريق 26 يوليو الرئيسى فى الاتجاهين إلى طريقى الخدمة لطريق 26 يوليو، كما تم تنفيذ تحويلة مرورية على النحو التالي:

- حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب في استكمال السير اتجاه 15 مايو ونادي الزمالك تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى 15 مايو وميدان سفنكس.

- حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو ونادي الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو تحديداً من أعلى نفق وادى النيل واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال اتجاه ميدان لبنان ومناطق أكتوبر.