شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: خريطة لحصر المتخلفين عن التطعيم حتى 5 سنوات ضمن مبادرة 100 يوم صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدماتها بالوحدات الصحية بالمجان، مشيرة إلي أن المبادرات الرئاسية تعمل بكل طاقتها لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تتضمن خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والتنسيق بين منسقى المبادرات الرئاسية والإدارات المعنية بإدارات الطب العلاجي، الرعاية الأساسية، تنظيم الأسرة، مركز المعلومات، التواصل المجتمعي .

وبحسب وزارة الصحة سيتم تخصيص فرق متنقلة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية (دعم صحة المرأة، فحص الأمراض المزمنة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية التوعية بكافة خدمات المبادرات الرئاسية المقدمة من منشآت الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة لمديريات الشؤن الصحية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم عمل خريطة عمل القوافل المستهدف بها تنفيذ الحملة ومتابعة أعمال المسح الميداني بالمرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، من خلال حصر جميع المتخلفين عن التطعيم، وتطعيم كل طفل لم يتم تطعيمه من من يوم حتى 5 سنوات.