شكرا لقرائتكم خبر عن الدبلومات الفنية 2023.. اليوم آخر مواعيد التقدم لاختبار القدرات بموقع التنسيق والان مع تفاصيل الخبر
وتمثلت خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني:
- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي :
رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية .
كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية) .
- ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.
- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.
- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.
- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.
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