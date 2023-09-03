شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفوائد البيئية والاقتصادية لمواقع الغوص الجديدة فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مؤخرا مراسم إطلاق أول ثلاثة مواقع غوص جديدة، قبالة سواحل مدينة الغردقة بالبحر الأحمر لحماية الشعب المرجانية الطبيعية، وتنمية سياحة الغوص لنسج قصة وتجربة جديدة لا تُنسى تجمع بين سحر التاريخ وجمال العالم البحري.

خلال هذا التقرير نرصد الفوائد البيئية والاقتصادية لإنشاء الثلاثة مواقع الجديدة للغوص فى البحر الأحمر..

1- الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر هى الشعاب الأكثر مرونة حول العالم، وتمتلك قدرة عالية في مواجهة وتحمل الارتفاع في درجات الحرارة.

2- اكدت الدراسات البيئية أن الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر هى آخر الشعاب المرجانية تأثرًا بالتغيرات المناخية حول العالم.

3- الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تم إعلانها تحت الحماية قبل مؤتمر المناخ cop27، كما تم وضع مخطط واضح للحفاظ عليها من كافة أشكال التلوث والممارسات غير السليمة.

4- إنشاء مواقع غوص جديدة فى الغردقة أحد محاور الحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر

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‏5- ‏ مواقع الغوص تمت من خلال إغراق قطع ومعدات حربية قديمة تحظى بقصص فريدة وأهمية خاصة.

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‏ 6-إغراق القطع الحربية القديمة يهدف إلى توفير بيئة لتنمية الشعب المرجانية، الأمر الذى يساهم في تخفيف الضغط على مواقع الغوص الحالية، كما يهدف إلى الحفاظ على الكنوز الطبيعية للمنطقة على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه يسعى لتنمية سياحة الغوص.

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7- ‏اغراق القطع البحرية أيضا سيعطى مجالا جديد وإضافة حقيقية لمستخدمي الأنشطة البحرية، كما أنه سيكون مصدر دخل بالعملة الأجنبية لمصر من خلال خلق مناظر بحرية غير عادية، تساعد على اظهار التاريخ العسكري الغني لمصر.

8- آلية إنشاء مواقع الغوص الجديدة في البحر الأحمر تمت على إغراق حوالة 15 قطعة من المعدات الحربية القديمة.

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9- ‏تم اختيار مواقع الإغراق للمعدات الحربية القديمة، بعد دراستها لمدة 7 سنوات من التخطيط والتحضير الدقيق.

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‏10-مواقع إغراق اضمعدات البحرية التى تم اختيارها كانت البيئة حريصة على ألا تسبب اى ضرر على النظام البيئي على المدى الطويل، ومن أجل خلق بيئة لنمو الشعب المرجانية والكائنات البحرية.

11- المواقع التى تم اختيارها لإغراق المعدات البحرية القديمة لمساعدة الشعاب المرجانية على وجود بيئة خصبة لنموها ، سوف تعزز ممارسات السياحة المسؤولة وتضمن استدامة النظام البيئي على المدى الطويل.

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‏ 12-المواقع البحرية الخاصة بإنشاء مواقع الغوص سسحظى بأهمية تاريخية لا مثيل لها، وستمكن هواة الغوص من استكشاف مجموعة من المعدات العسكرية التي لعبت دورًا حاسمًا في تاريخ مصر، حيث تروي كل قطعة قصة مؤثرة عن الشجاعة والتضحية.

13-من المتوقع أن تتم تغطية تكلفة إنشاء المواقع الجديدة خلال أول عام، و در عائد سياحية بالعملة الأجنبية بقيمة قد تصل من ٥ إلى ١٠ أضعاف القيمة الإستثماريةلها ، وهو ما سيفتح نوعا جديدا من أنواع الإستثمار وهو الإستثمار فى الموارد الطبيعية.

14- إغراق المعدات العسكرية القديمة، جاء بهدف استحداث مناطق غوص جديدة، ويعد أحد الأدوات التى يستخدمها العالم لحماية البيئة.

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‏15-كل موقع غوص له طاقة استيعابية محددة، وفى حال تعدي هذا الحد يتعرض لتدهور بيئى، كما انه أحد الأدوات التى يستخدمها العالم كله وهو استحداث مناطق غوص صناعية من الممكن أن تجذب محبى رياضى الغوص دون الإضرار بالبيئة.

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جدير بالذكر أن مناطق الشعب المرجانية تشهد إقبال عدداً كبيراً من السائحين الراغبين فى مزاولة رياضة الغوص، وتتميز محافظة البحر الاحمر بوجود العديد من مناطق الغوص بها.