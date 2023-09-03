شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق بلبيس الصحراوى للقادم من الإسماعيلية من 9 صباحًا لـ1 ظهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال الجسات الإستكشافية بطريق بلبيس الصحراوى أمام تقاطعه مع شارع طابا، مما يستلزم الغلق الكلى لطريق بلبيس الصحراوى عند تقاطعه مع شارع طابا للقادم من طريق الإسماعيلية تجاه بلبيس، إعتباراً من الساعة الـ9 صباح الأحد وحتى الساعة الـ1 ظهراً من نفس اليوم، مما يستلزم إجراء تحويل مرورى على النحو التالى: ـ القادم من طريق الإسماعيلية يسلك يميناً شارع حامد حجازى فيساراً طريق العبور تجاه طريق بلبيس الصحراوى. ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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