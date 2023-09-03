شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: محور عمرو بن العاص ينقل الحركة من الدائرى الشمالى للجنوبى فى دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورة توضح حجم العمل بمشروع محور عمرو بن العاص الحر، الذي يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكارى)، وذلك بقطاع الهرم وترسا.

وعلقت المحافظة على الصورة: "جاء ليخترق الكثافات المرورية بمناطق الهرم وفيصل.. ينقل الحركة من الدائري الشمالي إلى الدائري الجنوبي في دقائق.. محور عمرو بن العاص.. المحور العملاق.. قريبا يري النور".

وأوضحت المحافظة من خلال الصورة مسار المحور للقادم والمتجه إلى دائري المنشية وصفط، والقادم والمتجه إلى ترسا والمريوطية، إلى جانب مطلع ومنزل المحور بشارع الهرم.

يُذكر أن محور عمرو بن العاص ينفذ بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية، كما يشمل إنشاء كوبرى علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال ربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالي أطوال كباري 4,9 كم.

ويستهدف المحور الجديد ربط القوس الشمالي والجنوبي للطريق الدائري وتقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة، وتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل، حيث يتقاطع مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").