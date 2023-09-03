وزير الرى يلتقى عددا من النواب والمنتفعين ورؤساء روابط مستخدمى المياه بالدقهلية

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القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عددا من النواب والمنتفعين ورؤساء روابط مستخدمى المياه، بمحافظة الدقهلية، كما تفقد مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة.

وأشار سويلم إلى ما تبذله أجهزة الوزارة من مجهودات لتحسين عملية إدارة المياه وضمان وصول المياه لكافة المنتفعين خاصة خلال الموسم الصيفى لعام 2023، رغم الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وما نتج عنه من ارتفاع كبير في الاستخدامات المائية.

كما أشار إلى أنه تم وضع خطة للتعامل مع الموسم الشتوى 2023 والموسم الصيفى القادم 2024 لضمان إستيفاء الإحتياجات المائية للمنتفعين بكافة المحافظات.

وأعرب النواب والمزارعين عن تقديرهم لمجهودات الوزارة لمواجهة الموجة الحارة فى الصيف المنقضى وفى التعامل مع زيادة الطلب الغير مسبوق على المياه.

وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بإدارة المياه بمحافظة الدقهلية ، والتي تضمنت طلبات لتوفير محطات رفع طوارئ بعدد من النقاط الساخنة بالمحافظة ، وعمل صيانة للصرف المغطى بأحد الأراضى ، وإقامة أسوار على جوانب الترع لحماية المواطنين وخاصة الأطفال ، ونقل الإشراف الإدارى لعدد من قطع الأراضى المملوكة للوزارة لإقامة مشروعات نفع عام عليها حال إنتهاء الحاجة لهذه الأراضى لأغراض الرى .

كما إلتقى سويلم بعدد من المنتفعين ورؤساء الروابط ، حيث إستمع إلى مطالبهم وإقتراحاتهم والمعنية بطلبات تطهير بعض الترع والمساقى الخصوصية وإزالة التعديات الواقعة على بعض المجارى المائية ، وقد أعرب المزارعين عن سعادتهم بالدعوة الموجهة لهم من قبل السيد الوزير للقاء معهم والحوار من أجل تطوير منظومة الري في المحافظة .

ووجه سويلم قيادات الوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالتعامل الفوري مع هذه الطلبات ودراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت ، مشدداً على إستمرار المتابعة الميدانية من قبل أجهزة الوزارة بالمحافظة للموقف المائى علي الطبيعة وإزالة التعديات على الترع والمساقى وتطهيرها حال الإحتياج لضمان إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة وحسم شكاواهم .

وعلى صعيد آخر .. تفقد سويلم مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية وإلتقى العاملين بالإدارة ، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين ، مشيراً لحرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة ، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام ، مع إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل .

كما وجه بدراسة جميع الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبيه الطلبات الجماعية بشكل سريع.