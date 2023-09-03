شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تسجيل الرغبات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر.. سجل الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر، فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2023- 2024م، لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية» الناجحين في الدور الأول، وذلك من خلال الرابط الآتي: https://tansik.digital.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=4

وأوضح الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مكتب تنسيق القبول سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن الطلاب الناجحين في الدور الثاني سوف يكون متاح لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

ووجه نائب رئيس الجامعة أبناءه الطلاب والطالبات بالدخول من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية، للاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الماضي؛ بهدف الاسترشاد بعد ذلك لكل طالب في تسجيل رغباته، داعيا لأبنائه الطلاب والطالبات بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعه ورغبته، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.