شكرا لقرائتكم خبر عن التزامك بتجنب تلك المخالفات يحميك من دفع الغرامة حال استقلال القطار.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت هيئة السكة الحديد ركابها الالتزام بالسلوكيات الصحيحة أثناء ركوب القطار تجنبا لدفع غرامات مالية، والتى تشمل التطبيق على كل انواع القطارات التى تعمل بالسكة الحديد. وهى : ركوب قطارات تالجو والنوم والVIP والأسباني والفرنساوى والثالثة المكيفة بدون تذكرة 70 جنيها ركوب قطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية بدون تذكرة 50 جنيها ركوب القطارات العادية تحيا مصر بدون تذكرة 30 جنيها التدخين بالمحطات وداخل القطارات 100 جنيه

مخالفات تعرضك للغرامة

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