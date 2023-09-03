شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يوجه بمتابعة وصول الكتب الدراسية للمدارس كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، اجتماعاً مع موجهي عموم المواد الأساسية والأنشطة ومديري المراحل والتدريب، ضمن استعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام.

وقدم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال الاجتماع عدة تعليمات لموجهي العموم ومديري المراحل، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تضمنت مناقشة العجز والزيادة بالإدارات التعليمية وذلك لعمل مسابقة للعمل بالحصة خلال الفترة القادمة، وتطبيق الرضا الوظيفي للمعلمين من خلال مراعاة ظروف كل معلم والمرونة في التعامل مع الموظفين بما لا يخل بسير العمل.

وأشار أشرف سلومة إلى أهمية تنظيم مسابقة أفضل توجيه بكل إدارت الجيزة التعليمية، وتمكين الشباب من القيادة ممن ينطبق عليهم الشروط في ظل الحوكمة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تكريم طلاب تعليم الجيزة المتميزين والحاصلين على مراكز على مستوى العالم والجمهورية خلال افتتاح ملاعب المديرية قريبا.

وأكد "سلومة"، خلال الاجتماع على ضرورة متابعة نتائج الامتحانات بالمدارس وإثابة المتميزين ومحاسبة المقصرين في تدني النتائج بالمدارس، منبها على ضرورة متابعة خطط الموجهين بالإدارات التعليمية من قبل موجهى العموم بالمديرية وكذلك متابعة المعلمين من قبل الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية لتحقيق نتائج متميزة في الأنشطة والمستوى الدراسي.

وشدد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة متابعة أعمال الصيانة داخل المدارس، وموقف الكتب الدراسية بجميع مدارس الجيزة بحيث تتواجد كاملة في موعد أقصاه 20 سبتمبر، ويتم تسليمها خلال أول يوم دراسي دون التقيد بالمصروفات المدرسية.