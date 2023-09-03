شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مؤتمر السكان سيناقش فوائد الرضاعة الطبيعية الصحية والاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، عددا من الموضوعات التي سيتم مناقشتها في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي ينظم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونوضح في السطور التالية بعض الموضوعات التي سيتم مناقشتها بجلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

-دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في تحسين صحة المرضى والتطور السكاني.

-استكشاف التدخلات الفعالة من حيث التكلفة التي يمكن أن تحسن رعاية المرضى.

-تحسين رعاية المرضى والشؤون المالية، والتدخلات الصيدلية في إعدادات وحدة العناية المركزة.

-عرض إنجازات المعهد الوطني للتغذية في خدمة المجتمع والصحة العامة بجلسة بعنوان "67 عاماً من النجاح والتحدي".

-فوائد الرضاعة الطبيعية الصحية والاقتصادية، وتحسين معدل العمليات القيصرية في مصر.

-أساليب التدريس المبتكرة لأخصائي الأشعة المبتدئين في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت في وقت سابق عدد من الموضوعات التي ستتضمنها جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، على النحو التالي:

-مناقشة دور أمانة المراكز الطبية المتخصصة في الرعاية الصحية بجلسة تحت عنوان "التحديات والفرص" تتضمن.

-التحديات والإنجازات في مجال مرض التصلب العصبي المتعدد في مصر.

-استعراض تجربة أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتسجيل GAHAR.

-الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الطبية لمرضى الأورام.

-مناقشة إيجابيات عمليات زرع نخاع العظم كحجر الزاوية لتحسين البقاء على قيد الحياة.

-مناقشة أهداف مشروع المحور والأقمار الصناعية لتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية.