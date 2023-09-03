شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقي سفير إندونيسيا لدى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع السفير لطفي رءوف، سفير إندونيسيا بمصر.

تناول الاجتماع بحث وتعزيز كافة سبل التعاون بين البلدين في المجالات ذات المنفعة المتبادلة فيما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية، حيث تمت مناقشة مختلف أوجه التعاون والتنسيق المشترك فى المجال الدوائي بين البلدين.

يذكر أن العلاقات المصرية الإندونيسية تمثل زخماً تاريخيا حافلا بين الدولتين، وتتمتع بمستوى رفيع من الصداقة والتعاون.

جاء ذلك في ضوء سعي هيئة الدواء المصرية إلى فتح مجالات التعاون مع الدول الأسيوية في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، والحرص على التنسيق والتكامل مع الدول الشقيقة.