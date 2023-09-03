شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات جامعة أسوان تبحث مع القنصل السودانى إرسال قوافل للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الأحد، الدكتور محمد صلاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد مصطفى القائم بأعمال عميد كلية الطب، القنصل العام للسفارة السودانية بأسوان السفير عبدالقادر عبدالله، وذلك لبحث سبل التعاون بين مستشفيات جامعة أسوان والمؤسسات العلاجية بشمال السودان.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أن مستشفيات جامعة أسوان لا تدخر جهدا فى استقبال كافة الحالات المرضية من السودان الشقيق، ويأتى ذلك فى إطار الدور الإستراتيجى والقومى والريادى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ اندلاع الحرب، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات والخدمات الطبية بمستشفى الجامعى بأسوان.

من جهته، أشاد السفير السودانى بالدور الصحى والطبى لمستشفيات الجامعية بأسوان التى فتحت ذراعيها لتقديم خدمتها الطبية للإخوة النازحين من السودان الشقيق فى مختلف التخصصات.

وأكد فى "تصريحات صحفية" على أن العلاقات المصرية السودانية ممتدة وقوية فى أوجه الترابط والتعاون بين البلدين رغم التحديات التى يواجهها السودان، حيث أسهم الدور المصرى فى الحد من التدخلات الإقليمية السلبية، وكان لاتجاه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى دورا دبلوماسيا فى احتواء الأزمة على الصعيد الدولى منذ نشوبها.

وأوضح الدكتور محمد صلاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، أن اللقاء تضمن بحث كيفية إرسال قوافل طبية فى مختلف التخصصات إلى دولة السودان الشقيق، حيث إن المستشفيات الجامعية قدمت العلاج لجميع المرضى السودانيين فى مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى الجامعى بأقسام العظام والباطنة والأطفال والعيون والجراحة العامة، وباقى الأقسام الطبية، وأن قسم الجراحة العامة أجرى العديد من العمليات الكبرى والدقيقة للحالات الحرجة التى لا تحتمل التأخير، موضحًا أن هذا دورنا تجاه الإخوة السودانيين فى ظل الأزمة التى يعيشها السودان الشقيق.

كما قام وفد من أعضاء مجلس النواب بزيارة المستشفى الجامعى، لمناقشة عدد من الموضوعات الصحية التى تهم المواطن الأسواني، وتقديم التهنئة للدكتور محمد صلاح لتوليه المسئولية.