شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تعتمد وتعلن نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 مساء اليوم الأحد، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني اليوم بشكل رسمى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السيد "كلاوديو ديسكالزي" الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، وعددًا من كبار مسئولى الشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ979 ألفا و716 مواطنا، فى مستشفيات الأمراض الصدرية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك فى إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. الصحة تقدم خدمات طبية لـ980 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

الرئيس السيسي يثمن العلاقات المصرية الإيطالية والشراكة الممتدة مع "إينى"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. كشف مدير إدارة الإعلام والتعبئة بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الأحد، آخر مستجدات العملية العسكرية التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني جنوب البلاد، مشيرا لاستمرار عملية معالجة الخروقات الأمنية في بعض المناطق ومنها أم الأرانب بعد تطهيرها بالكامل من الوجود الأجنبي غير الشرعي لمهاجرين غير شرعيين أو مواطنين غير ليبيين. أطلق المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريره السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وتضمن التقرير 94 موضوعا في 6 فصول بينهم فصل عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وفصل عن شكاوى المواطنين ونشاط المجلس وجهوده في التعامل معها وفصل عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس ذات الصلة. تأكيدا لانفراد الخليج 365.. "القومى لحقوق الإنسان" يعلن تفاصيل تقريره السنوى المسماري لـ"الخليج 365": تطهير مدن جنوب ليبيا من الوجود الأجنبى غير الشرعى توجيهات رئاسية بشأن جهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء

أغلقت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، طريق 26 يوليو الرئيسي كليا بداية من أعلى نفق شارع وادي النيل وحتى مطلع كوبري لبنان لمدة 6 أشهر، في الاتجاهين لمسافة ما يقرب من 400متر، وذلك لتسليم المرحلة الأولى لموقع محطة مونوريل وادى النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادى النيل حتى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد المقرر أن ينطلق 30 سبتمبر المقبل تسعى الوزارة إلى تحقيق أكبر استفادة من المناهج الدراسية للمساهمة فى بناء الوصول الى التعلم المستمر القائم على إكساب الطالب المهارات المطلوبة وتحقيق نواتج التعلم، مشددة على ضرورة الإبداع فى أسلوب الشرح، واستخدام الذكاء الإصطناعي و"الواقع المعزز" فى تنفيذ تجارب المواد العلمية، من خلال المحتوى الرقمى الذى يتم تنفيذه عبر المنصات التعليمية بمشاركة أكفأ المعلمين. التعليم: استخدام الذكاء الاصطناعى فى شرح التجارب العلمية بالمناهج الدراسية غلق 26 يوليو من أعلى نفق وادى النيل حتى كوبرى لبنان.. تفاصيل التحويلات المرورية

حدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للتقدم وتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى وسجل الحد الأدنى لقبول طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنسبة 60 % فأكثر. قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدماتها بالوحدات الصحية بالمجان، مشيرة إلي أن المبادرات الرئاسية تعمل بكل طاقتها لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان. الصحة: خريطة لحصر المتخلفين عن التطعيم حتى 5 سنوات ضمن مبادرة 100 يوم صحة كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، تراجع أسعار طن الأعلاف والردة من مستويات 11500 جنيه الشهر الماضي إلى 8200 جنيه هذا الشهر بنسبة هبوط تصل 40% بسبب الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف. الغرفة التجارية: 40% تراجعا فى أسعار الأعلاف و17% هبوطا فى الدواجن

نشرت اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد البناني، اليوم الأحد، إعلاناً رسمياً بإحدى الصحف القوية، للكشف عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى غدا الاثنين. ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر والبورصة العالمية حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2220 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2537 جنيها. عيار 21 يسجل 2220 جنيها. عيار 18 يسجل 1903 جنيهات. الجنيه الذهب 17760 جنيها. أسعار الذهب اليوم الأحد تسجل 2220 جنيها للجرام عيار 21

اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 مساء اليومتنسيق الدبلومات الفنية 2023.. 60% حدا أدنى للحاصلين على ثانوى تجاري وصناعىالزمالك يعلن رسمياً فتح باب الترشح لانتخابات النادى غداً