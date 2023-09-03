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الرئيس السيسى يثمن العلاقات المصرية الإيطالية والشراكة الممتدة مع "إينى".. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، "كلاوديو ديسكالزي" الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، وعددًا من كبار مسئولى الشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في هذا اللقاء.

استقبل الرئيس السيسى "كلاوديو ديسكالزى" الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية

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اللقاء تم بحضور عدد من كبار مسئولى الشركة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

الرئيس ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة "إينى"، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة فى مصر

أعرب الرئيس عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة فى مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج

أعرب رئيس شركة "إينى" عن اعتزازه بالتعاون مع مصر فى ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا

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أكد الأهمية الكبيرة التى تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة

واستعرض "ديسكالزى" تطورات الأنشطة التى تنفذها الشركة الإيطالية فى مصر

أشار إلى اعتزام إينى وشركائها القيام باستثمارات جديدة فى مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار

استعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التى ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية

لفت إلى التقدم الذى تحقق فى مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة المتعلقة بالتحول فى الطاقة، وفقًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى مارس 2023

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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