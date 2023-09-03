شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ينشر نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بعد اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث من المقرر أن يعتمد الدكتور رضا حجازى خلال الساعات القادمة. وتعلن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة برقم الجلوس حيث يتيح الخليج 365 الاستعلام على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتظهر نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجات فى المواد والمجموع الكلى للطالب فى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

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