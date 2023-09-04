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الأوراق والمستندات المطلوبة من الطلاب المستجدين بجامعة القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق عن بدء إرسال الكشوفات النهائية بأسماء الطلاب المقبولين بالكليات الجامعية فى العام الدراسى الجديد بتنسيق الجامعات 2023، وفى هذا الإطار يرصد " الخليج 365" أبرز المستندات المطلوبة من الطلاب المستجدين المقبولين والمرشحين بكليات جامعة القاهرة:-

 

1-  أصل شهادة الثانوية العامة + عدد 2 صورة منها

2- أصل شهادة الميلاد حديثة + عدد 2 صورة منها

3- عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب

4- عدد 2 صورة من بطاقة الترشيح

5- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى الخاصة بالطالب.

6- صورة بطاقة ولى الأمر.

 

 

ويستطيع الطلاب التوجه إلى الكليات المرشحين لها بالمستندات والأوراق المطلوبة للتقدم بعد طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكترونى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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