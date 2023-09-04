شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق والمستندات المطلوبة من الطلاب المستجدين بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق عن بدء إرسال الكشوفات النهائية بأسماء الطلاب المقبولين بالكليات الجامعية فى العام الدراسى الجديد بتنسيق الجامعات 2023، وفى هذا الإطار يرصد " الخليج 365" أبرز المستندات المطلوبة من الطلاب المستجدين المقبولين والمرشحين بكليات جامعة القاهرة:- 1- أصل شهادة الثانوية العامة + عدد 2 صورة منها 2- أصل شهادة الميلاد حديثة + عدد 2 صورة منها 3- عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب 4- عدد 2 صورة من بطاقة الترشيح 5- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى الخاصة بالطالب. 6- صورة بطاقة ولى الأمر. ويستطيع الطلاب التوجه إلى الكليات المرشحين لها بالمستندات والأوراق المطلوبة للتقدم بعد طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكترونى.

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