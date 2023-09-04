شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرعى رئيسًا لقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف أحمد محمد محمود مرعي للقيام بأعمال رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران خلفًا لأشرف حسن الذى أوفى العطاء وبلغ سن التقاعد. هذا وقد توجه المهندس يحيى زكريا بخالص الشكر أشرف حسن عن الفترة التى قضاها فى المنصب وجهوده البارزة في خدمة مصر للطيران متمنياً له كل التوفيق.

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