شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 4/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:03 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:16 م
موعد صلاة العشاء 8:35
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:59
موعد صلاة العصر 4:34
موعد صلاة المغرب 7:22 م
موعد صلاة العشاء 8:42 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:59
موعد صلاة الظهر 12:50 م
موعد صلاة العصر 4:24 م
موعد صلاة المغرب 7:13 م
موعد صلاة العشاء 8:32 م.
وقت صلاة الفجر 4:55
وقت صلاة الظهر 12:42
موعد صلاة العصر 4:14 م
وقت صلاة المغرب 7:03 م
وقت صلاة العشاء 8:20 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:48 ص
موعد صلاة العصر 17: 4
موعد صلاة المغرب 7:08 م
موعد صلاة العشاء 8:22
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