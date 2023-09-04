شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث محافظة القاهرة يكشف الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار في فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، عن تفاصيل الاستعدادات المبكرة لمحافظة القاهرة لموسم الأمطار في فصل الشتاء، موضحا أن هناك تنسيقا مع الأرصاد وكذلك بين المحافظ ووزير الموارد المائية والري ووزير الإسكان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن لدينا 5 مخرات في المنطقة الجنوبية، وبدأنا من 15 أغسطس في لجان بين محافظة القاهرة وشركة الصرف الصحي ووزارة الري ورؤساء الأحياء، ويمرون بمخرات السيول ويتم تطهيرها.

وأوضح المتحدث باسم محافظة القاهرة، أن لدينا 22 ألف بلاعة مطر على مستوى المحافظة بدأ أيضا تطهيرها، لافتا إلى أن الصرف الصحي بدأ في إنشاء محطات صرف جديدة لاستيعاب الأمطار، وكذا رفع كفاءة جميع المحطات.