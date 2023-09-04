شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للمواطنين التقدم بطلب للحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الخاصة بهم بالوحدات المحلية التابعين لها من خلال اتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات والأوراق المطلوبة

- صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).

- صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

- توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.

- خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

- صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

- الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.

ثالثا: الإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة لدى الوحدة المحلية.

- تقديم المستندات المطلوبة.

- سداد الرسوم المستحقة للخدمة بالخزينة المختصة.

- إصدار الإدارة الهندسية من واقع الملفات صورة من المستند المطلوب واعتمادها بشعار الجمهورية.

- استلام الصورة وتلقي الخدمة.

وتقدم بوابة خدمات المحليات الخدمة للمواطنين إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى الحي، إلى جانب عدد آخر من الخدمات، منها طلب بيان صلاحية موقع، وطلب تجديد ترخيص أعمال بناء، وطلب بدل فاقد رخصة بناء، وطلب معاينة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة "كهرباء - مياه"، وطلب بدل تالف رخصة محل، وطلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تجديد رخصة إشغال، وطلب استرداد إشغالات، وطلب تجديد رخصة إعلان، وتجديد رخصة مصعد.