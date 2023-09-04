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92 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر.

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر.


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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