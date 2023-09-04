شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير طريق الخدمة أسفل محور عمرو بن العاص الجديد.. رصف وإنشاء ساحات انتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق الخدمة الواقعة أسفل محور عمرو بن العاص نطاق أحياء الطالبية والهرم؛ لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين نظراً لانتهاء العديد من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضحت المحافظة أن أعمال التطوير تشمل رصف الطريق وإنشاء أرصفة مشاة وتنسيق عام للطريق، مشيرة إلى أن التجهيزات تشمل إنشاء ساحات انتظار لمنع الوقوف العشوائي للمركبات بمسار الطريق بعد افتتاح وتشغيل المحور.

وفيما يتعلق بمطالع ومنازل المحور بمنطقة المطبعة، أكدت المحافظة انتهاء أعمال إنشاء مطالع ومنازل المحور بشارع الهرم الرئيسي، وتحديدا بعد محطة التعاون في الاتجاه القادم من مناطق التعاون والعريش، مشيرة إلى أن مطلع المحور بتلك المنطقة ينقل الحركة إلى مناطق المريوطية أو دائري المنيب، أما المنزل فهو للقادم من مناطق صفط اللبن أو الطريق الدائري.

وأشارت المحافظة إلى أن محور عمرو بن العاص الجديد، والذي يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية والقوس الشمالي للطريق الدائرى بمنطقة منشأة البكاري، يعد أحد أهم وأبرز مشروعات الطرق والكباري التي تنفذ، لما سيحققه من انسيابية مرورية في المحافظة، حيث يتقاطع مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الجهات المنفذة بضرورة سرعة رصف طريق الخدمة أسفل المحور لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين نظراً لانتهاء العديد من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحور.

وكلف المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتحديد المواقع المثلى لإنشاء الدورانات بمسار الطرق بما لا يعيق الحركة المرورية، بالإضافة إلى التنسيق بين الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل والشركات المنفذة للأعمال لرفع ناتج أعمال الإنشاء والتطوير أولاً بأول ومنع تراكم المخلفات بأي من قطاعات العمل ومحيطها.

وشدد المحافظ على أن تشمل أعمال التطوير تحقيق نهضة مرورية شاملة أسفل وبمحيط المحور وتخصيص الساحات الفارغه أسفله لإقامة ساحات انتظار للسيارات وفقا للتخطيط الهندسي للاستفادة من المسطحات لخدمة القاطنين بالمنطقة ولتلاشي الوقوف والانتظار الخاطئ بمجرى الطريق لتسهيل الحركة.