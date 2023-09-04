شكرا لقرائتكم خبر عن طرق جديدة ستخضع للتطوير والرصف فى الجيزة.. أبرزها شارع جامعة الدول بطول 2.5 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أبرز الطرق التي ستخضع للتطوير ورفع الكفاءة والرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023/2024، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، مؤكدا أن الخطة الاستثمارية الجديدة شهدت إدراج العديد من المشروعات الهامة التى ستعود بالنفع على المواطنين وترتقى بالخدمات المقدمة إليهم، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أبرز الطرق المدرجة للتطوير والرصف بالخطة الاستثمارية 2023/2024، تشمل تطوير ورفع كفاءة شارع جامعة الدول العربية بطول 2.5 كم بداية من شارع السودان حتى ميدان سفينكس، وتوسعة وتطوير واستكمال رصف طريق طراد النيل من منطقة المسبوكات بطول 4 كم، وتطوير ورفع كفاءة طريق ميدان الكيت كات حتى وزارة الري بطول 3.5 كم، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة ورصف البر الشرقي والغربي بطريق المريوطية حتى منشية البكاري بطول 2.5 كم.

وأكد المصدر في تصريحاته، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شدد على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافة المشكلات أو المعوقات التى ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ، وضرورة التنسيق مع شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات) قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل أي مرافق او كابلات متعارضة أو إجراء الصيانات اللازمة، مع الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة العالية لتنفيذ المشروعات على أكمل وجه.

وأشار إلى أن محافظ الجيزة أكد على رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات بضرورة الالتزام بعدد من المعايير في كراسات الشروط المقرر طرحها والخاصة بتنفيذ المشروعات الجديدة، ومنها اختيار أفضل المواصفات والمعايير الفنية فى أعمال التطوير لتنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة، كما شدد على ضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة على الطبيعة أولا بأول.