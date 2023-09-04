شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضمن أفضل وجهات سياحية في شمال أفريقيا.. تليجراف: القاهرة لها سحر خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت صحيفة التليجراف البريطانية الضوء على أبرز الأماكن في شمال أفريقيا لقضاء عطلات الخريف بعيدا عن موسم الأعاصير الأوروبي وفي مقدمتهم مصر والمغرب وتونس.

قالت الصحيفة أن البلدان الثلاث موطن لمدن ساحرة تتميز بالمد والجزر، وهناك بدائل كثيرة فى تونس وفى الأقصر والجيزة والقاهرة التى تعد نقطة جذب لعجائب الماضي.

وأشارت إلى أن مصر تعد، فرصة خالدة لقضاء أسبوع ما بعد الصيف ومن ضمن الأماكن التى نصحت بزيارتها شرم الشيخ منطقة المنتجعات الأكثر شعبية فى مصر والجونة ومرسى علم التى صعدت إلى مكانة بارزة فى عالم السفر كوجهة من الدرجة الأولى للغوص، حيث تنعم بمساحة شاسعة من الشعاب المرجانية حيث تزدهر أسماك التونة والماكريل وأسماك المطرقة فى الأعماق.

كما نصحت بزيارة النيل، وفى رحلة عودة لعصر المصرى القديم كانت الأهرامات والمقابر المنحوتة فى الصخر الصلب فى أودية الملوك والملكات كوم أمبو ومعبدها الذى يحمل الاسم نفسه اول القائمة.

وقالت تليجراف أن الأجواء فى القاهرة لها سحر خاص حيث تمتع بأفضل ما فى العالمين من تراث وحضارة واجواء احتفالية حديثة.