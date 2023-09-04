شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :
- الاثنين 4 سبتمبر :
فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .
ارتفاع فى نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم .
- الثلاثاء 5 سبتمبر :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- الأربعاء 6 سبتمبر :
اعتبارا من الأربعاء 6 سبتمبر ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- من الخميس 7 سبتمبر إلى السبت 9 سبتمبر :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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