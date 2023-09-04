شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2023 "دور ثان" على الخليج 365.. بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 "بعد قليل نتيجة الثانوية العامة 2023 دور ثان، ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم بالدخول برقم الجلوس حيث تظهر النتيجة بالمجموع الكلى للطالب ودرجات المواد الدراسية. واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023. https://natega.youm7.com/

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