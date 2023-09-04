شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة حلوان: أسبوع شباب الجامعات يكسب الطلاب مهارات في كل المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان، إن أسبوع شباب الجامعات سيشمل جميع المجالات ورحلات للمناطق الأثرية والمشروعات القومية ومسابقات علمية، فضلا عن المجالات الرياضية والثقافية.

وأضاف الدكتور حسام رفاعى خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن بجامعة حلوان، لإعلان تفاصيل استعدادات وجدول أسبوع شباب الجامعات، أن مجالات أسبوع شباب الجامعات تكسب الطالب المهارات الشخصية والخاصة في كل المجالات ولأول مرة سيشارك فيه ذوي الهمم وطلاب الجامعات الأهلية.

وأشار إلى أن الأسبوع يعد فرصة مثالة لتبادل الخبرات بين الجامعات ولذلك سمحت الجامعة في توسيع دور الطالب في المشاركة في استعدادات شباب الجامعات وساهموا في الإنتاج والتصنيع لمستلزمات أسبوع شباب الجامعات.