شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز المناخ: 19 يومًا تفصلنا عن بداية فصل الخريف فلكياً في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يتبقى 19 يومًا على انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف فلكيًا فى مصر.

أضاف فهيم أن مناخ شهر مسرى مختلف عن صيف أبيب بمعنى أن هناك مزيد من سيطرة مرتفع العروض الوسطى الذى يدفع بكتل هوائية شمالية تعمل على تلطيف الأجواء خاصة في الليل والصباح الباكر ، وهو ما يعنى انكسار حرارة ليل، و زيادة فروق الحرارة بين النهار والليل، و زيادة رطوبة نهاره، مع ظهور السحب شمالاً وبداية مناوشات الامطار المبكرة على مناطق متفرقة خاصة وسط وجنوب سيناء ، مع زيادة الندى الغزير صباحاً ، مع بداية تكون الشبورة المائية بحرى، مع زيادة سرعات الرياح نهاراً .

أضاف فهيم أنه مع بداية الثلث الثاني من هذا الشهر سينتهي شهر مسرى ويبدأ شهر توت في 11/ 9 ومعه تبدأ السنة الزراعية المصريةالجديدة.

‏‎أوضح أنه فى بداية الثلث الأخير من هذا الشهر في 23 /9 سيكون موعد انتهاء فصل الصيف رسمياً وفلكياً وبداية فصل الخريف وايذاناً بالتحول المناخي الثالث " صيف – خريف" وفيه ستبدأ 10 مظاهر مناخية في الظهور والتعمق وهى انخفاض مستوى اشعاعه الشمسى نهاراً، وانكسار حرارة ليله وزيادة فروق الحرارة بين نهاره وليله وكذلك التذبذبات الحرارية بين أيامه وزيادة رطوبة نهاره، وستظهر السحب شمالاً مع زيادة نقطة الندى وتكون الشبورة المائية بحري وزيادة سرعات الرياح وتتغير اتجاهاته و مناوشات الامطار في منتصف الشهر .

‏‎أوضح فهيم أنه هذه التغيرات زراعياً تعنى الكثير ففى خضم بداية موسم حصاد الكثير من المحاصيل " الأرز – الذرة – القطن - فول الصويا – الفول السوداني – عباد الشمس" ، وكذلك الفاكهة مثل التمور " أصناف رطبة ونصف جافة " وبداية جمع الزيتون والرمان والكمثرى والمانجو الأصناف المتأخرة والعنب الأصناف المتأخرة، ‎وبداية زراعة محاصيل هامة "البطاطس النيلي – البنجر العروة الأولى – الفاصوليا الخضراء والجافة – البسلة المبكرة - البصل السبعيني والمقور – الثوم – الخرشوف " بالإضافة إلى زراعة العروة الخريفية من الخضر في الحقل المكشوف وفي الصوب "الطماطم – الخيار – الفلفل"، ورعاية محاصيل أخرى مثل الفراولة والموالح.