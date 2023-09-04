شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى في مطروح ينظم قافلة مجانية للكشف على الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة مطروح قافلة بيطرية مجانية بالتنسيق مع كلية الطب البيطري بجامعة مطروح، بمقر الوحدة البيطرية، حيث تم الكشف على عدد من الحيوانات بإجمالي 49 حالة شاملة 16 حاله باطنة وحالتين جراحة و31 حالة مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية.

يأتى ذلك فى إطار الحملة القومية الثانية فى العام الحالى التي انطلقت فى جميع محافظات الجمهورية، منتصف الشهر الماضى وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وتعمل الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت، حيث يتم مناشدة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة وضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

من ناحيته قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "صابر" أنه خلال الحملة يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.