شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4660 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات مكثفة للتفتيش على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4660 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

‫ يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.