شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "الثقافى الكورى": اختيار "القومى للحضارة" لاستضافة أسبوع كوريا يعمق التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المركز الثقافي الكوري لإطلاق أسبوع الثقافة الكورية "كوريا لايف"، يوم الجمعة 8 سبتمبر الجاري، بالمتحف القومي للحضارة المصرية في تمام الساعة السابعة مساءً، وفقا لبيان من سفارة كوريا الجنوبية اليوم.

وقال أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي الكوري، إن اختيار المتحف القومي للحضارة المصرية، الذي يضم مجموعة من الآثار المصرية عبر مختلف العصور، لاستضافة أسبوع الثقافة الكورية، له دلالة كبيرة فيما يتصل بتعزيز التفاهم الثقافي المتبادل بين كوريا الجنوبية ومصر.

وأضاف أن تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الإبداعية والفنية يعد حجر الزاوية في العلاقات الثقافية بين البلدين، اللتين تزخران بتاريخ غني وتراث ثمين.

وأعرب أوه سونج هو عن أمله في أن تلبي فاعليات أسبوع الثقافة الكورية تطلعات الجمهور المصري، وأن تسهم في توسيع معارفهم حول كوريا.

وسيقدم المهرجان السنوي مجموعة متنوعة من الفاعليات والأنشطة الموسيقية والثقافية والفنية التي تستمر حتى 14 سبتمبر.

وفي حفل الافتتاح، سيستمتع الجمهور بالعروض الحية التي تجمع بين الموسيقى والرقص التقليدي. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لهم الفرصة لاكتشاف الموسيقى الكورية الفريدة من خلال الآلات الموسيقية المتنوعة مثل الكاياجوم والديجوم.

وستقدم الفرقة الكورية عروض البانسوري- الأوبرا التقليدية الكورية- والمصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وهي أغنية سردية يؤديها عادة مطرب، بمصاحبة طبلة البوك وهي طبلة برميلية ذات وجهين.

كما ستقدم الفرقة عروض سامولنوري، وهي نوع من موسيقى الإيقاعية التقليدية. ويتم عزف سامولنوري بأربعة آلات، كل واحدة منها ترمز إلى عنصر من عناصر الطبيعة: جانجو، طبلة على شكل ساعة زجاجية وهي تمثل المطر؛ وبوك الذي يمثل السحب. وجينج، وهو عبارة عن جرس كبير ويمثل الريح؛ و "كوينج آري"، الجرس الصغير المحمول الذي يمثل الرعد.

ومن بين الفاعليات معرض التراث الكوري، والذي يتضمن الآلات الموسيقية التقليدية الكورية، وعناصر الحياة اليومية المعيشة في كوريا قديماً، والهانجي، وهو الورق التقليدي المصنوع يدويًا ويطلق عليه أيضاً "الورق الأبيض" حيث يمثل القلب النقي والروح القوية للكوريين.

وسيتضمن المعرض جناح الواقع الافتراضي حيث سيتاح للجمهور فرصة الاستمتاع بالمناظر الخلابة والتراث الرائع في كوريا.

وسيستمتع رواد المهرجان بتجربة ارتداء الزي الكوري التقليدي -هانبوك- ، والذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة الكورية لعدة قرون، وتطور ليدخل عالم الأزياء في العصر الحديث.

وسيكون الأدب الكوري حاضرا بقوة، من خلال جناح الكتب الكورية حيث يمكن للزوار متابعة شغفهم لاستكشاف الهوية الثقافية الكورية من خلال الأدب.

وفي حفل خاص، ستقدم الروائية الكورية الشهيرة جيونج يو جيونج عرضاً لروايتها “سبع سنوات من الظلام" والتي صدرت في مصر مؤخرًا باللغة العربية. كما ستستعرض الكتابة الكورية أعمالها والجو الأدبي العام في كوريا.

علاوة على ذلك، ستقدم عازفة آلة الكاياجوم الكورية، تشوي جين محاضرة في أكاديمية الفنون حول الآلات الموسيقية التقليدية الكورية وتقنيات العزف على هذه الآلة الفريدة.

وفي نهاية الأسبوع، سيقدم الشباب المصريون الذين شاركوا في ورش عمل الموسيقى التقليدية الكورية- أكاديمية الكوجاك- وأكاديمية الكي بوب، حفلًا موسيقيًا مدمجًا في الحفل الختامي لأسبوع الثقافة الكورية.

وافتتحت أمس ورشتي العمل اللتين ينظمهما المركز بصفة سنوية بأكاديمية الفنون، وذلك بمشاركة 160 من الشباب المصري على مدار أسبوعين.