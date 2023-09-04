شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تناقش إنشاء محور شمال طرة الجديد لربطه بـ"حسب الله الكفراوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية لبحث مستجدات الأعمال بالمحور المروري الجديد شمال طره والجاري تنفيذه حاليا بنطاق حي المعادي وطره وسبل تطوير و تذليل كافة التحديات وازالة التعارضات التي قد تعوق الأعمال لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة تماشيا مع كافة المشروعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ومنها انشاء كباري جديدة وتطوير ورصف الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية، وتنسيق وتطوير الموقع العام، لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها مسار المشروع طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

حضر اللقاء اللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره والعميد ماجد فوزي بمتابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية و منال محمود سكرتير حى المعادى و المهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية و المهندس محمد سعد مدير الاسكان بحي المعادي و الحسن عبد الرحمن بادارة المجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على أهمية كافة مشروعات الطرق العملاقة والتي يجرى تنفيذها بالمنطقة الجنوبية ومنها استكمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة بمحافظة القاهرة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية أو لربط محاور مرورية بغيرها من خلال وصلات تختصر الوقت وتسهل تنقل المواطنين ومنها محور شمال طره .

واضافت ان محور شمال طرة الجديد يربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأتوستراد بكوبري ثم محور أرضي بشارع شمال طرة، ثم كوبري شمال طرة وكورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلو متر حيث تعمل كافة الاجهزة المعنية على قدم وساق لسرعة الاعمال بكفاءة عالية كل فيما يخصه .

واستمعت لشرح خاص بمعدلات الأعمال من خلال الخرائط الموقعة الى جانب التعرف على جهود احياء المعادي وطره في مجال حصر التعارضات والمرافق بمسار المحور من أجل إزالتها بعد تعويض أصحابها لفتح شرايين مرورية جديدة ضمن خطة تطوير الطرق التي تنفذها الدولة منذ سنوات وربط حركة المرور مع غرب النيل والطريق السياحي مع تحقيق السيولة المرورية وخلق بدائل متنوعة للطرق منوه بعقد اجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة مستجدات الاعمال بصورة مستمرة .

و استكمالا للمتابعة وعقب لقاءها بالمنطقة الجنوبية تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم مسار الاعمال بمحور شمال طره بنطاق حي المعادي وطره واستمعت إلى شرح للموقف التنفيذي للمشروع ومراحل العمل الحالية ومكوناته المختلفة موضحة تقديم كل سبل الدعم لتذليل أى عقبات تواجه سير العمل فى كل مواقع الإنشاء والخطوات التى يتم تنفيذها بمنطقة تنفيذ المحور، لافتًة إلى أن الغرض الأساسى من إنشاء مثل هذا المحور التنموى الضخم هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتسهيل حركة المركبات بشكل سلس ضمن المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا لسهولة الانتقال من شرق إلى غرب النيل مؤكدة على اهمية متابعة تنفيذ كافة المشروعات وبذل الجهود في ازالة المرافق المتعارضة لاختصار وقت التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال.