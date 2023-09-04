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شكرا لقرائتكم خبر عن ما سر الضي الأزرق داخل أسماك "الماكريل"؟ طبيبة بيطرية توضح والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت أن استخدامات كبريتات النحاس، هى:
- مكافحة الفطريات والطفيليات فى المحاصيل.
- تساعد في القضاء على الطحالب أو في الأحواض المائية او مواسير الري.
- كصبغة في بعض الدهانات.
- كمادة ملونة في الأعمال الفنية كالزجاج والفخار.
- الوقاية من بعض الأمراض مثل البلهارسيا فهو يعمل كمطهر وقاتل للجراثيم.
- يتم استخدام المحلول المخفف منها لتعقيم وإزالة القواقع في احواض السمك ( يجب التحكم فى الجرعة ) نظرا لأن أيونات النحاس سامة للأسماك.
أما الاستخدامات غير المشروعة لكبريتات النحاس أو الجنزارة، فتقول: إن بعض الصيادين يستخدمونها لصيد السمك لأنها تتسبب في موت الأسماك وللأسف تتسبب فى ضرر لمن يتناولها، مضيفة: تعتبر وكالة حماية البيئة الأمريكية أن النحاس غير سام عمليًا للنحل وذو سمية معتدلة للطيور ولكن وجدت الدراسات التي أجريت على العديد من الأنواع المائية أن النحاس شديد السمية للأسماك والحياة المائية حيث تذوب كبريتات النحاس في الماء وتنقسم إلى أيونات النحاس والكبريتات ويسبب النحاس الزائد انتاج جذور حرة سامة للخلايا ( تتلف الخياشيم والكبد والكلى، الجهاز المناعي والجهاز العصبي للاسماك) وبالتالى سامه لمن يتناولها.
وأوضحت أن سمك الشاخورة أو ( الماكريل الأطلسي )، هو سمك من نفس فصيلة سمك الماكريل، لها ظهر داكن و الجزء البطني لها ملون باللون الأبيض، لها إبرة دقيقة على الزعنفة الظهرية تمكنها من وخز أعدائها
لها شكل حرف الـ S بالإنجليزية من الخط الجانبي لها.
أسماك الشاخورة
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