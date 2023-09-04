شكرا لقرائتكم خبر عن ما سر الضي الأزرق داخل أسماك "الماكريل"؟ طبيبة بيطرية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت عددا من صفحات موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، صورة لسمك الشاخورة " الماكريل الأطلسي" وفى أحشائه لون أزرق مضئ، ويستعرض هذا التقرير سبب هذه الظاهرة.

تقول الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن سبب هذا اللون، هو كبريتات النحاس أو الجنزارة، التركيب الكيميائي Cu So4.5H2o يتكون من نحاس مع كبريت وهو عبارة عن بلورات لونها أزرق، مشيرة إلى أن كبريتات النحاس مركب سام جدًا، حيث تساعده سميته في السيطرة على الفطريات والطفيليات والبكتيريا ولكن فى نفس الوقت إذا زادت جرعتها تؤدى الى نفوق الأسماك والطحالب.

وأوضحت أن استخدامات كبريتات النحاس، هى:

- مكافحة الفطريات والطفيليات فى المحاصيل.

- تساعد في القضاء على الطحالب أو في الأحواض المائية او مواسير الري.

- كصبغة في بعض الدهانات.

- كمادة ملونة في الأعمال الفنية كالزجاج والفخار.

- الوقاية من بعض الأمراض مثل البلهارسيا فهو يعمل كمطهر وقاتل للجراثيم.

- يتم استخدام المحلول المخفف منها لتعقيم وإزالة القواقع في احواض السمك ( يجب التحكم فى الجرعة ) نظرا لأن أيونات النحاس سامة للأسماك.

أما الاستخدامات غير المشروعة لكبريتات النحاس أو الجنزارة، فتقول: إن بعض الصيادين يستخدمونها لصيد السمك لأنها تتسبب في موت الأسماك وللأسف تتسبب فى ضرر لمن يتناولها، مضيفة: تعتبر وكالة حماية البيئة الأمريكية أن النحاس غير سام عمليًا للنحل وذو سمية معتدلة للطيور ولكن وجدت الدراسات التي أجريت على العديد من الأنواع المائية أن النحاس شديد السمية للأسماك والحياة المائية حيث تذوب كبريتات النحاس في الماء وتنقسم إلى أيونات النحاس والكبريتات ويسبب النحاس الزائد انتاج جذور حرة سامة للخلايا ( تتلف الخياشيم والكبد والكلى، الجهاز المناعي والجهاز العصبي للاسماك) وبالتالى سامه لمن يتناولها.

وأوضحت أن سمك الشاخورة أو ( الماكريل الأطلسي )، هو سمك من نفس فصيلة سمك الماكريل، لها ظهر داكن و الجزء البطني لها ملون باللون الأبيض، لها إبرة دقيقة على الزعنفة الظهرية تمكنها من وخز أعدائها

لها شكل حرف الـ S بالإنجليزية من الخط الجانبي لها.

أسماك الشاخورة