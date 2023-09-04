شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: الاهتمام بتعزيز مواجهة تغيرات المناخ لدى الطلاب بأسبوع شباب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا، إن القطاع لديه اهتمام بالمشاركة بقوة فى أسبوع شباب الجامعات فى نسخته الثالثة عشر والذى تسضيفه جامعة حلوان، من خلال الاهتمام بمحاور البحث العلمى وريادة الأعمال لتعزيز مفاهيم الريادة لدى الطلاب واستعراض خطة وجهود الجامعة فى هذا المجال.

وأضاف الدكتور عماد أبو الدهب فى كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بجامعة حلوان لإعلان تفاصيل استعدادات استضافة الجامعة لأسبوع شباب الجامعات، ان سيتم العمل على تعزيز مفهوم التغيرات المناخية لدى الطلاب باعتبارها تحتل أهمية كبرى لدى الدولة لتعزيز دور الطلاب فى مواجهة التغيرات المناخية.

ومن جانبه قال الدكتور وليد السروجى نائب رئيس جامعة حلوان لخدمة وتنمية المجتمعية، أن أسبوع شباب الجامعات تم تجهيزة استضافة فاعليات الأسبوع من خلال الوحدات الخاصة بالجامعة، موضحا أن الهدف الرئيسى تعزيز الوعى والهوية وغرس قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب وتعريفهم بأهداف الجمهورية الجديدة.