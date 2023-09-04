شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: الحكومة وفرت قدرة تخزين عالية ومتطورة للحبوب داخل البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء، فى إنفوجراف عدد من الصوامع على مستوى الجمهورية وقدرة كل واحدة وسعتها التخزينية.

وأوضح المركز أن الحكومة المصرية عملت على توفير قدرة تخزين عالية متطورة للحبوب داخل البلاد تصل إلى نحو 9 ملايين طن قمح سنويا، بهدف القضاء على نسبة الفاقد، والتي تصل إلى نحو 10% سنويا والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف والفقد.