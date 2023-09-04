شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يبحث عددا من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية وجهود تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا، مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء إسلام عطية رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية،

وتم عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، لا سيما في مجال تنمية الثروة السمكية، والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة.