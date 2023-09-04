شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لرئيس البرازيل بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى الرئيس لويز ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .

وأوفد الرئيس السيسي السيد محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية البرازيل الاتحادية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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