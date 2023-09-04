شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يطلق فيديوهات توعوية ببرامج الإرشاد الأسري ضمن مشروع تنمية الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يطلق المجلس القومى للمرأة سلسلة من الفيديوهات التوعوية التى تتضمن مجموعة من الرسائل الخاصة ببرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذى ينفذه المجلس بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف.

وتتضمن الفيديوهات الإجابة على العديد من الأسئلة التى تهم الأسرة المصرية مثل كيفية اختيار شريك الحياة، وأهمية الفحص للمقبلين على الزواج، وكيفية التعامل مع المشاكل الأسرية المتوقعة، وما هى أهمية الرضاعة الطبيعية، ومميزات الولادة الطبيعية وغيرها من الموضوعات التى تهم الأسرة.

وتم إعداد هذه الفيديوهات من خلال الدليل التدريبي لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذي أعده المجلس بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال.

ومن المقرر أن تذاع هذه الفيديوهات خلال يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، فى تمام الساعه ٧ مساءاً على الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك - انستجرام).